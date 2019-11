Solomon, questo il nome del giovane ghanese, è scomparso da Campolieto sabato scorso. Di lui non si hanno più notizie, sembra essere svanito nel nulla. Vigili del fuoco, Carabinieri e Soccorso Alpino sono impegnati nella ricerca del 24enne senza sosta, ma al momento non è stato trovata nessuna tracce del giovane. Solomon si è integrato bene nella comunità di Campolieto e non ha mai avuto problemi di nessun genere. Il suo ultimo avvistamento risale a sabato mattina.