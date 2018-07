Donato Campofredano, 21 anni, di Guglionesi, ha perso la vita in un tragico incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di oggi in prossimità del bivio di Marina di Petacciato, sulla statale.

Dalle prime informazioni e dai rilievi effettuati sul posto, sembra che il ragazzo, a bordo della sua moto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia, abbia urtato un’auto per poi finire contro un camper. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. Inutile la corsa al San Timoteo di Termoli, per il 21enne non c’è stato nulla da fare.