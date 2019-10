A segnalare l’anomalo episodio con un post, con tanto di foto al ticket, è un utente sul gruppo Facebook “NOSTRISCEBLU ISERNIA”.

“Biglietto di cortesia fatto alle ore 15.54, orario in cui, non dovrebbe essere tassata la sosta. Fine sosta 16.04. Ma veramente ci stanno prendendo per il c…”

Così scrive l’utente che si sente preso in giro a ragion veduta. Infatti, nelle fasce orarie dalle 14 alle 16 e dalle 20 alle 8, il pagamento dovrebbe essere sospeso, ma a quanto pare in questo caso non è andata così.

Il parcometro è entrato in funzione riducendo, oltretutto, anche il tempo gratuito a disposizione dell’automobilista. Quanto accaduto nella giornata di oggi non farà che alimentare altre polemiche su un tema delicato come quello delle strisce blu.