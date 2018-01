Non smette di trema la terra in Alto Molise. Due lievi scosse di terremoto sono state avvertite nella giornata di ieri, venerdì 26 gennaio, con epicentro a Vastogirardi e Carovilli. La prima scossa si è verificata alle ore 20:19, magnitudo 2.0, con epicentro Carovilli ad una profondità di 18 km. La seconda scossa si è verificata alle 21:09, magnitudo 2.5, con epicentro Vastogirardi ad una profondità di 17 km. I due eventi sismici sono stati registrati dai sismografi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Non si segnalano danni a cose o persone.