Anche dal bollettino odierno (martedì 15 settembre) dell’Asrem non emergono buone notizie. Oggi, si registrano 6 positivi: 1 di Campobasso, 1 di Colle d’Anchiese, 2 di Sant’Agapito e 2 di Venafro. I tamponi processati sono stati 425. Si registrano anche 3 guariti e soprattutto 2 dimessi dal Cardarelli. I positivi in regione sono 101. I ricoverati scendono a 4, dei quali 3 si trovano presso il reparto di malattie infettive e 1 in terapia intensiva. I guariti salgono a 452, i decessi sono fermi a 23.