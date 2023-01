Il Consiglio Direttivo dell’Ordine molisano vara aumenti della quota annuale d’iscrizione, ma il decano degli iscritti si rivolge ai parlamentari molisani di FdI per l’esenzione del pagamento per giornalisti e pubblicisti disoccupati

Ancora in cronaca l’Ordine dei Giornalisti, sezione del Molise. Si è appena scritto dell’aumento da parte del Consiglio Direttivo dell’ODG molisano della quota annuale d’iscrizione all’Ordine (passata da 100 a 120 euro per giornalisti/pubblicisti in attività lavorativa, da 50 a 60 euro per i pensionati). E’ degli ultimi giorni invece l’intervento scritto del decano degli iscritti all’Odg del Molise, Tonino Atella, da inizio anno direttore responsabile di FuturoMolise, il quale ha scritto ai parlamentari molisani di Fratelli d’Italia, gli on.li Elisabetta Lancellotta, Donato Cesa, Claudio Lotito ed il sen. Costanzo Della Porta, perché intervengano nel Parlamento Nazionale per il cambiamento della norma statutaria d’iscrizione all’ODG nazionale, rimuovendo l’imposizione del pagamento per giornalisti, pubblicisti, tecnici e collaboratori dell’informazione molisana disoccupati o relativamente remunerati. Si chiede cioè l’esenzione del versamento per operatori dell’informazione che non percepiscono reddito dall’attività professionale. “Questo -spiega il promotore dell’iniziativa, Atella- principalmente per evitare che i colleghi lascino l’Ordine non rinnovando l’iscrizione, visto che non ne ricavano alcunché”. Ecco l’sms trasmesso dal decano dei pubblicisti molisani ai parlamentari del Molise : “ On.li L. Cesa, C. Della Porta, E. Lancellotta e C. Lotito rappresento l’opportunità di un Vs. cortese e sollecito intervento nel Parlamento Nazionale per la modifica statutaria -sempre che tanto sia necessario per pervenire a quanto di seguito- dell’ODG nazionale (Ordine dei Giornalisti) al fine di eliminare l’imposizione del pur contenuto canone annuale d’iscrizione al predetto Ordine per i colleghi disoccupati o relativamente remunerati, stante la notoria crisi dell’editoria”. “Non appare giusto -il prosieguo dello scritto- chiedere denaro a chi non ricava alcunché dall’iscrizione all’ODG. Da dire al riguardo che numerosi ex colleghi, stante la disoccupazione nel campo dell’informazione, hanno purtroppo deciso di non rinnovare l’iscrizione, abbandonando l’ODG. Un fenomeno, questo, assai negativo e da fermare nel breve. Certo del Vs. autorevole e congiunto intervento,è gradita l’occasione per porgere distinti saluti, augurandoVi buon lavoro parlamentare e proficuo impegno nell’interesse dell’intera collettività italiana.

F.to Tonino Atella, Direttore Responsabile di FuturoMolise”.