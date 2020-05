L’Asrem comunica che nella giornata di oggi, martedì 12 maggio, altre 7 persone sono risultate positive al Covid in Molise. Di questi 5 appartengono alla comunità Rom (che ne conta ora 77), 1 alla scuola Allievi Carabinieri e 1 riguarda un operatore del Gemelli Molise, originario di San Giovanni in Galdo. Tutti negativi i tamponi eseguiti nella casa di riposo di Fornelli. I tamponi processati sono 9608 di cui 9218 negativi. Sono 13 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso. 1 paziente ricoverato in terapia intensiva. Il numero delle vittime è 22.