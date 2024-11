di T.A.

“SOLITI IGNOTI” ALL’OPERA NELLE ABITAZIONI VENAFRANE

Tutto sottosopra in casa e degli autori nemmeno l’ombra. “I soliti ignoti” cioè, alias i ladri, sono tornati a colpire nel centro storico di Venafro, penetrando in un’abitazione privata di via Roma a due passi dal rione Mercato, rovistando dappertutto, buttando a terra indumenti e quant’altro e arraffando quanto rinvenuto di prezioso nei cassetti prima di sparire nel nulla. Agli anziani coniugi proprietari della casa l’amara sorpresa della constatazione della sgraditissima e indesiderata visita. Da dire che nella scorsa estate altro furto era avvenuto nella stessa abitazione a più piani. In tale circostanza i ladri, salendo sempre dal retro dell’abitazione ed arrampicandosi attraverso tubi dell’acqua esterni all’edificio, erano entrati nell’appartamento al secondo piano rubando gli ori del proprietario di casa. Dato il ripetersi del furto nello stesso stabile e sempre salendo dal retro, sarà bene rimuovere quanto permette ad estranei malintenzionati di accedere facilmente in casa. Intanto però saranno auspicabili più continuativi controlli preventivi da parte delle forze dell’ordine.