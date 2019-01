Ancora neve a Campobasso con la temperatura scesa a -3. Da tre giorni il capoluogo e gran parte del Molise centrale e occidentale sono interessati dall’ondata di gelo artico che ha determinato pericolose formazioni di ghiaccio su strade e marciapiedi e situazioni di criticità, soprattutto nelle zone di montagna.

A Capracotta (Isernia), comune a 1.421 metri, il sindaco Candido Paglione ha chiesto a Prefettura e Provincia l’invio di spartineve e spargisale per fronteggiare la situazione di criticità e liberare il centro abitato dalla neve. Diversi gli interventi da parte di Vigili del fuoco, Polizia stradale, Carabinieri e uomini dell’Anas e Province per soccorrere automobilisti in panne.

La Protezione civile regionale ha emesso per oggi, e per le successive 18-24 ore, allerta gialla per neve e vento forte. Un graduale miglioramento è atteso a partire dal pomeriggio, ma si tratta di una breve tregua. Dalla serata di domani 6 gennaio la tendenza è a un nuovo peggioramento.

Il maltempo sembra aver concesso una tregua in provincia di Isernia. Non nevica più, ma il ghiaccio sta mettendo a dura prova la viabilità urbana ed extraurbana. La Statale 652 è percorribile soltanto con catene. Si transita a passo d’uomo in alcuni tratti della Statale 17 e sulla Trignina.

Chiuse le strade provinciali Staffoli-Capracotta e la variante Sente, ma “nessun comune è isolato” precisa l’assessore provinciale Mike Matticoli. Il Piano antineve della Provincia di Isernia può contare su 75 mezzi, tra pubblici e privati, tra cui 3 turbine, 1 pala e 7 autocarri neve-sale, tutti in azione da tre giorni. Permane il blocco dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate disposto dalla Prefettura.

Tantissimi anche gli interventi dei Vigili del fuoco di Isernia e del distaccamento di Agnone anche di supporto ai dializzati che devono raggiungere l’ospedale ‘Veneziale’ e per gli anziani residenti nelle frazioni che hanno bisogno di farmaci salvavita e viveri.

Disagi per la neve anche a Venafro, intervengono i vigili volontari di Venafro.