È da oggi on line la procedura che permette ai nuovi beneficiari di accedere al bonus di 2400 euro previsto dal DL Sostegni, che hanno tempo fino al 31 maggio per presentare domanda.

Come ricordato dalla circolare Inps n.65/2021 pubblicata il 19 aprile, le categorie lavorative a supporto delle quali è stato attivato il bonus sono:

• lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

• lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;

• lavoratori intermittenti;

• lavoratori autonomi occasionali;

• lavoratori incaricati delle vendite.