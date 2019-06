Se Venafro piange la frazione di Vallecupa di certo non sorride. Basta allontanarsi di poco da Venafro per trovare la stessa identica situazione che alberga in città. Erbacce che crescono rigogliose, rifiuti e un bidone in condizioni disastrate. Questa la segnalazione che ci arriva in redazione e mette in luce per l’ennesima volta lo stato di abbandono e degrado con cui deve fare i conti l’area del venafrano.

Uno spettacolo triste e desolante, che sembra ripetersi sempre uguale a se stesso, nonostante i numerosi articoli di stampa che nel tempo si sono susseguiti per segnalare il degrado e gli appelli dei residenti all’amministrazione comunale affinché si intervenisse per riportare un pò di decoro nella piccolo frazione.