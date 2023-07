di T.A.

Prosegue senza sosta l’opera di uomini e mezzi per spegnere il devastante incendio che dalla mattinata sta distruggendo la vegetazione sul versante centro/orientale di monte Santa Croce a Venafro. Un’opera immane quella in corso per evitare problemi e pericoli a persone, proprietà private ed allo stesso Castello Pandone, la più a nord delle costruzioni di Venafro e come tale maggiormente esposta alle minacce del fuoco. Intanto si segnala l’ottima opera dell’elicottero antincendio con e del pilota che lo guida, prelevando l’acqua dai serbatoi del consorzio di bonifica di Venafro disseminati nella pianura. Nel mentre seguono dall’abitato tutto quanto avviene, sperando che si abbia presto ragione delle fiamme spegnendole finalmente del tutto.