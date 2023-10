di T.A.

Quanti bellissimi gesti della quotidianità che restano indelebili e “tonificano” corpo, spirito e mente ! Sono numerosi, danno vitalità e sono tutti assolutamente preziosi sul piano socio/umanitario e piacevoli a sottolineare, ricordandoli. Tra i tanti, che dicono che uomo e donna sono nati prevalentemente per il bene a prescindere … , scriviamo in questa sede di uno in particolare e non tanto … ricorrente : la restituzione di un portafogli altrui, senza aprirlo affatto ed individuando seduta stante l’ignaro proprietario che l’aveva perduto. Accade a Venafro, dinanzi ad un bar. Un tizio, commissionato un caffè, va per sedersi ad uno dei tavolini esterni, fa per prendere la spalliera di una sedia per sedersi e si avvede che sul sedile della stessa c’è un voluminoso portafoglio nero. Si blocca, prende il portafoglio, lo alza in alto tenendolo tra le dita, si avvicina a quanti sono nei pressi e chiede agli altri casuali avventori … “Qualcuno ha smarrito un portafoglio ?”. Donne ed uomini presenti verificano che non trattasi del loro portafoglio e dicono di non sapere nulla di quanto trovato sulla sedia. Colui che ha rinvenuto l’oggetto non demorde e sempre tenendo tra le dita in alto quanto rinvenuto, si avvicina ad altri nei pressi, continuando a chiedere ad alta voce … “Qualcuno ha perso il portafoglio ?”, che continua a mostrare a tutti in giro. Passano attimi, i presenti non sanno cosa fare e finalmente un signore che aveva appena sorseggiato un caffè lasciando il bar, toccata la tasca posteriore del proprio pantalone ed avvedendosi di non avere più il portafoglio, fa “E’mio ! Mannaggia ! Grazie tantissimo della gentilezza !”. E finalmente torna ad avere tra le mani il proprio portafoglio, accompagnato dal “Prego” dell’altro che l’aveva trovato. E la bella storia finisce qui, col sorriso compiaciuto di chi aveva perso e trovato il portafoglio ed il sospiro di sollievo e soddisfazione dei tutti gli altri presenti. Una gran bella vicenda, indubbiamente, che conferma il bene umano e tale da conferire positività piena alla vita, a prescindere … !