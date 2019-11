“Ormai un rapporto di proficua e reciproca intesa che va consolidandosi sempre più quello tra le regioni in tema di Istruzione e Formazione: presente mercoledì tra i relatori della Seduta Straordinaria della IX Commissione Istruzione che, come lo scorso anno, si è svolta alla presenza di centinaia di persone all’interno della manifestazione organizzata nel Porto Antico di Genova, ho parlato dei nostri problemi ma anche delle nostre eccellenze, come il nostro ITS Fondazione DEMOS Academy che è un’eccellenza riconosciuta dal MIUR.

Al Tavolo istituito per presentare la Scuola delle Regioni il Molise c’era e con l’occasione ho avuto modo di invitare i miei colleghi in Molise, in occasione della manifestazione contenuta nel progetto “Orientiamoli” su cui stiamo lavorando con entusiasmo: la scheda progetto è stata già approvata dalla Giunta Regionale nello scorso mese di ottobre e sarà una bella e importante vetrina per tutto il sistema istruzione del Molise. Passo dopo passo, verso un #Molisemigliore”. E’ quanto dichiarato l’assessore regionale Roberto Di Baggio presente a Genova in rappresentanza della Regione Molise