di Redazione

Si è svolta, ieri 5 giugno, presso il CEA Fantine di Campomarino, la Giornata Mondiale dell’Ambiente, Il Presidente di ABM Ambiente Basso Molise, Luigi Lucchese, tira le somme di un evento molto partecipato.

“Protagonisti le terze classi della scuola media di Campomarino, insieme a loro il Sindaco Silvestri del comune di Campomarino, Massimo Fiocchi vice Sindaco di San Giacomo degli Schiavoni ed il sindaco Stefania Pedrazzi del comune di Morrone del Sannio: un incontro fuori dal normale, quello svolto al C.E.A. simpatico, cordiale ma nello stesso tempo costruttivo. In tutto il mondo gli ecosistemi sono minacciati, dalle foreste alle terre aride, dai terreni agricoli ai laghi. Questi spazi naturali, da cui dipende l’esistenza dell’umanità, stanno raggiungendo un punto critico. È per questo che la Giornata Mondiale dell’Ambiente si è concentrata sul ripristino del territorio e su quello che gli Amministratori presenti hanno fatto e vogliono continuare a fare per la terra “la nostra terra e il nostro futuro”. Un vivo ringraziamento va ai Sindaci presenti che hanno dimostrato, con la loro presenza, vera responsabilità verso le generazioni future, confrontandosi e rispondendo alle loro domande. La responsabilità verso le nuove generazioni costituisce ormai un tema ineludibile in ogni ambito della vita pubblica e certamente la presenza di tre Sindaci su sei dimostra quanto ancora la nostra classe politica debba crescere. Alla fine dell’incontro escursione nel bosco Fantine e piantumazione alberi. Un gesto concreto da parte delle nuove generazioni, anche perché questa Terra è l’unica che abbiamo.”