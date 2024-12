Per spedire le valigie nella località di destinazione tramite pc o smartphone,

con ritiro a domicilio oppure con consegna in ufficio postale o Punto Poste

Campobasso/Isernia, 20 dicembre 2024 – Anche in Molise i cittadini possono andare in vacanza nel periodo delle festività natalizie liberi dal peso dei bagagli con “Poste Delivery Web”, il servizio di Poste Italiane che permette di spedire le proprie valige in Italia o all’estero comodamente da pc o smartphone, per partire più leggeri o spedire a casa gli acquisti fatti in vacanza.

Poste Delivery Web consente di spedire in modo facile e veloce pacchi e bagagli fino a 30 chilogrammi di peso. È sufficiente collegarsi al sito poste.it e cliccare su “Spedisci pacco online” nella sezione “In evidenza”, è inoltre possibile creare la spedizione anche da smartphone tramite l’app Poste Italiane: basta inserire i dati della spedizione (peso, dimensioni e indirizzo di mittente e destinatario) e completare l’acquisto online.

Il corriere effettuerà il ritiro a domicilio del pacco direttamente presso l’indirizzo indicato.

In alternativa è possibile spedire nei 167 uffici postali o nei 116 gli esercizi aderenti alla rete “Punto Poste” (tabaccherie, bar, cartolerie, edicole, etc.) della regione.

poste.it e inserendo il numero di spedizione in “Cerca Spedizione” oppure direttamente dall’archivio di Poste Delivery Web o, se richiesto, anche tramite notifiche via e-mail o sms. Sempre disponibile, infine, il monitoraggio dello stato della spedizione, dalla partenza fino all’arrivo a destinazione, semplicemente collegandosi al sitoe inserendo il numero di spedizione in “Cerca Spedizione” oppure direttamente dall’archivio di Poste Delivery Webo, se richiesto, anche tramite notifiche via e-mail o sms.

