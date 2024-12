di Redazione

Anche quest’anno, torna all’Auditorium Parco della Musica di Roma dal 4 al 6 dicembre “CITTA’ IN SCENA”, il Festival della rigenerazione urbana, promosso dall’ANCE Nazionale insieme a Associazione Mecenate 90 e Fondazione Musica per Roma, con lo scopo di raccontare le trasformazioni in atto nelle città italiane per rispondere ai bisogni della comunità in continuo cambiamento. Si tratta delle varie iniziative che in Italia puntano a restituire alla collettività zone degradate di città o vuoti urbani, a salvaguardare borghi dallo spopolamento e riconvertire edifici abbandonati per nuovi usi. Una tre giorni di incontri, presentazioni, dibattiti, in cui è prevista la partecipazione tra gli altri del Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e trasporti Tullio Ferrante, del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del senatore e relatore del Ddl rigenerazione urbana Roberto Rosso, del già sindaco di Roma Francesco Rutelli e della curatrice del Padiglione Italia Biennale di Venezia 2025 Guendalina Salimei. Presenti ai lavori nella capitale anche la delegazione del Molise con il Direttore dell’ACEM-ANCE Gino Di Renzo, Mariagrazia Del Busso, l’associato Cosmo Tedeschi, Gabriele Peluso e il Dott. Marco Peluso. Quest’ultimo ha illustrato ieri pomeriggio all’ampia platea il progetto di recupero e ridestinazione dell’antico nucleo medievale di Roccapipirozzi (Sesto Campano), che rischiava di scomparire a causa dell’abbandono e spopolamento: un intervento volto a conservare l’integrità di questo borgo storico, facendo riemergere antiche abitazioni e riportando alla luce il patrimonio materiale e immateriale del territorio circostante, con l’obiettivo di dare una seconda vita al borgo stesso attraverso la realizzazione di una micro-destinazione turistica. Una vetrina nazionale per il progetto molisano che ha riscosso successo e ammirazione in tutti i presenti.