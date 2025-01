di T.A.

A MONTENERO DI BISACCIA VENDUTO IL BIGLIETTO CHE HA VINTO UN PREMIO DI SECONDA CATEGORIA PARI A 100MILA EURO

Finalmente il Molise ! Viene da dirlo dopo anni di attesa e dopo che la “Dea Bendata” ha assegnato ad un biglietto della Lotteria Italia 2025 comprato a Montenero di Bisaccia nel Campobassano un premio di seconda categoria, pari a 100mila euro che andranno nelle tasche del/della fortunato/a acquirente e possessore. Di seguito il numero e la serie del tagliando fortunato comprato nella nostra regione : serie “ S “, numero “ 030585 “. E auguri sinceri all’acquirente fortunato/a ! I cinque premi di prima categoria, ossia 5 milioni di euro come primo premio, 2.500.000 euro come secondo premio, 2.000.000 euro quale terzo premio, 1.500.000 euro come quarto premio e 1.00.000 di euro quale quinto premio di prima categoria andranno invece rispettivamente a tagliandi comprati a Somaglia (Lodi), Pesaro, Palermo, Torino e Dolo (Venezia). Si ricorda che la Lotteria Italia 2025 prevedeva anche premi di terza categoria di 50mila euro e di quarta categoria di 20mila euro ciascuno.