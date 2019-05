Al via le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche. Ben 150 eventi gratuiti. Si inizierà il 24 Maggio in occasione della Giornata Europea dei Parchi. Si concluderanno il 2 Giugno per la Festa della Repubblica e la Giornata dei Piccoli Borghi. Info e programmi: www.aigae.org

“Anche il Molise alle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche. Sabato 25 Maggio escursione nella Zona Sito di Interesse Comunitario “Montagnola Molisana” – ha annunciato Davide Galli – per godere delle bellezze regalate dalla Morgia Quadra e i colori del tramonto. Domenica 26 suggestiva escursione all’Eremo di San Michele a Foce ai piedi della catena delle Mainarde in una delle zone più remote e selvagge, giungeremo nella forra di San Michele a Foce, da dove, un agile sentiero sale fino alla grotta che ospita l’Eremo. Ed ancora saremo sulle tracce della Transumanza della quale vedremo testimonianze, sentieri e strade”.

Ben 150 eventi gratuiti perché l’Italia è Museo della Biodiversità, dell’Archeologia, della Storia, della Geologia, della Cultura, del Territorio, con i suoi borghi, le sue epoche, le sue diversità. L’Italia è il Paese amato ed in quanto tale le Guide Ambientali Escursionistiche vogliono raccontarvelo ogni giorno con costanza, passione, professionalità, preparazione e cuore.

Andiamo a passeggio per l’Italia sempre ma facciamolo di più con le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche dal 24 Maggio al 2 Giugno 2019 per la Quarta Edizione.

Molise

Sabato 25 Maggio – Montagnola al tramonto

Programma: Escursione nella Zona SIC Montagnola Molisana, per godere delle bellezze regalate dalla Morgia Quadra e i colori del tramonto.

Escursione all’Eremo di San Michele – Domenica 26 maggio

Programma: Suggestiva escursione all’Eremo di San Michele a Foce ai piedi della catena delle Mainarde in una delle zone più remote e selvagge del Parco, giungeremo nella forra di San Michele a Foce, da dove, un agile sentiero sale fino alla grotta che ospita l’Eremo.

Domenica 26 Maggio – sulle tracce della Transumanza

Vedremo testimonianze, sentieri e strade.