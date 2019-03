Anche il Comune di Isernia, su proposta dell’assessore all’ambiente Domenico Chiacchiari, ha aderito all’iniziativa «Fridays for Future», che si sta diffondendo in tutto il mondo allo scopo di difendere il pianeta dai pericolosi cambiamenti climatici causati dal riscaldamento globale.

«Com’è noto – ha dichiarato Chiacchiari – oggi gli studenti di Isernia, ma anche di tante altre città italiane e straniere, sono scesi in piazza per chiedere alle politiche mondiali un immediato e concreto impegno per l’emergenza climatica. La mobilitazione è supportata pure dalla comunità scientifica internazionale».

«L’amministrazione comunale di Isernia ha voluto aderire all’iniziativa – ha aggiunto Chiacchiari –, pertanto ho fatto collocare sul portone principale d’ingresso del municipio alcuni palloncini con i colori dell’emblema del Fridays for Future, ossia il bianco e il verde. Certamente è solo un piccolo segno simbolico, ma credo che abbia un alto indice valoriale in considerazione dell’importanza che il tema dei cambiamenti climatici riveste per l’intera umanità».