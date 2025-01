di Redazione

ANCHE DOMANI 14 GENNAIO 2025 ATTIVITÀ DIDATTICHE SOSPESE IN TUTTE LE SCUOLE DI CAMPOBASSO.

Considerato il persistere della nevicata prevista anche nelle prossime ore e che il sensibile calo delle temperature potrebbe causare gelate notturne e nelle prime ore della mattinata, la sindaca di Campobasso ha disposto, in via precauzionale, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole della città di ogni ordine e grado anche per la giornata di domani, 14 gennaio 2025, per garantire la pubblica incolumità.