La passione per il Milan è senza limiti e senza confini ! La riprova, ammesso e non concesso che ce ne fosse necessità, arriva dal prossimo impegno di domani mercoledì 5 ottobre per il terzo turno del girone eliminatorio di Champions League che vedrà il Milan di Pioli impegnato in Inghilterra in casa del Chelsea. Per tale circostanza allo stadio della squadra inglese saranno presenti tanti appassionati milanisti che esporranno bandiere e striscioni inneggianti al Milan, taluni dei quali portati anche dal Molise, esattamente dall’isernino ed approntati dal neo Milan Club Isernia.

Ad esporli allo Stamford Bridge Swg del Chelsea FC, come scritto, saranno diversi appassionati del “diavolo rossonero”, tra i quali si segnala un “milanista da sempre”, appunto Cosmo Iannelli, che in terra inglese non farà mancare il proprio apporto ai colori rossoneri. Nelle foto allegate, che pubblichiamo per il piacere degli appassionati del Milan, ecco l’ “Isernia Presente” su striscione tricolore che campeggerà sulle gradinate inglesi, nonché Cosmo Iannelli e Signora dinanzi allo stadio inglese in attesa dell’apertura dei cancelli per accedervi e quindi il sorridente appassionato milanista ritratto con manifesto del match. Segnali, questi, di vicinanza alla squadra lombarda anche dal Molise, piccolo ma grande nella sua passione sportiva per il Milan.