di T.A.

LE MOTIVATE OSSERVAZIONI DEI TELESPETTATORI MOLISANI IN DIFESA DELLA BELLISSIMA LINGUA ITALIANA

Perviene una circostanziata e plausibile osservazione da parte di un telespettatore molisano “attaccato” alla tv per la prima semifinale di Torino trasmessa dalla Rai, ossia Sinner (Italia)/Medvedev (Russia). L’altra vedrà Djokovic (Serbia) opposto ad Alcaraz (Spagna), prima della finalissima Sinner/Djokovic vinta meritatamente dal serbo in due set (6/3, 6/4). “Seguivo in tv la bellissima partita Sinner/Medvedev -afferma il telespettatore- quando la telecamera ha inquadrato il padre di Sinner, Hanspeter, mentre scorreva sullo schermo la scritta in inglese “father“, ossia “padre” nella lingua d’oltre Manica, alias l’inglese. A questo punto mi chiedo : perché non riportare sul teleschermo la bella ed assai musicale parola “padre”in lingua italiana, trattandosi del padre del giocatore italiano ? Lingua italiana meno conosciuta e parlata dell’inglese, dal che la decisione di optare per l’inglese in modo da agevolare i telespettatori stranieri ? Già, ma giocava l’italiano, il signore inquadrato era il padre del giocatore italiano, si giocava in Italia per cui volendo fornire una informazione pienamente soddisfacente ai telespettatori della nazione ospitante andava messa in onda la scritta in italiano di “padre” e non già “father”, con tutto il rispetto ovviamente per la lingua inglese! In effetti la decisione della Rai è risultata a tanti poco simpatica e nient’affatto condivisibile né gradita ! Identici “incidenti” sempre di ”Mamma Rai” anche durante il Giro d’Italia, con scritte su schermo tv sistematicamente in inglese, pur correndosi il Giro d’Italia su territorio italiano, prima di tutto per il pubblico italiano e dopodiché per il mondo intero ! Giusto per precisare, questo non accade durante le trasmissioni tv francesi del Tour de France. Scritte sui teleschermi giustamente in lingua francese nel rispetto della nazione che organizza ed ospita e soprattutto dei telespettatori francesi. Perché questo in Italia con la Rai non accade nei maggiori appuntamenti sportivi ? Tanto nel ciclismo e anche nel tennis internazionale appena conclusosi a Torino, cioè le finali mondiali, scritte tv della Rai in inglese ! Non è affatto piaciuto -si creda- quel “father” per far capire agli italiani che si trattava del “padre” Hanspeter del nostro bravissimo campione di tennis, Jannik Sinner. Non è campanilismo quanto appena osservato, bensì la doverosa attenzione che sempre si deve portare innanzitutto dalla Rai, emittente pubblica pagata col canone degli italiani, verso una lingua bellissima, invidiataci da tanti, creata dal “Sommo Poeta” Dante Alighieri e musicale al massimo, come appunto l’italiano. Peccato l’infortunio della Rai, che nella circostanza ha sbagliato, ritengo ! Tanti italiani hanno letto quel “father” da Villa San Giovanni (Calabria) ad Aosta (Valle d’Aosta) e non hanno affatto gradito ! Intanto sportivi e meritati rallegramenti a Diokovic per la bella affermazione conclusiva sul nostro SINNER, cui vanno ugualmente sinceri CHAPEAU ET AD MAJORA per quanto messo in evidenza ! Lingue francese e latino quì appositamente utilizzate per inneggiare al forte tennista italiano dai capelli color albicocca e ribadire che non c’è avversione alcuna verso le lingue straniere. Prima di tutto però in Italia e per gli italiani viene la nostra bellissima lingua italiana ! Capito “ Mamma Rai “ ?