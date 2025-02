di Redazione

Con una nota a firma del Presidente Corrado Di Niro ed inoltrata questa mattina alla Sindaca del Comune di Campobasso, al Presidente del Consiglio Comunale e a tutti i Capigruppo consiliari, l’ANCE Molise torna sul tema della “monetizzazione” in ambito urbanistico che il Comune sembra voglia precludere mediante una imminente delibera, oggi circolante in bozza, che pur con contenuti parzialmente diversi ripropone l’abolizione dell’istituto. Già intervenuta prima di Natale l’ANCE Molise aveva sollevato la questione mettendo in guardia dagli effetti infausti che sarebbero scaturiti dall’approvazione del documento ed aveva chiesto un’attenta valutazione delle gravi implicazioni che ne sarebbero scaturite. Nella nota odierna l’Associazione pur manifestando di confidare nella smentita pubblicata dal Comune e nelle rassicurazioni ricevute, avverte tuttavia che in caso di approvazione saranno valutate tutte le azioni utili ed opportune per tutelare le ragioni delle imprese associate. “Ribadiamo la nostra preoccupazione – dichiara il Presidente Di Niro – perché se passa la delibera viene di fatto precluso di operare nel centro abitato della città dando una spinta al consumo di nuovo suolo a discapito della rigenerazione e della riqualificazione urbana”.