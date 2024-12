di Redazione

Si è tenuta presso la sede sociale di via Cardarelli a Campobasso, l’Assemblea annuale dei soci ANCE Molise che nell’adempimento delle norme statutarie ha provveduto all’approvazione della relazione annuale e dei bilanci.

Quest’anno, nel corso dell’affollata seduta, è avvenuto anche il rinnovo del Collegio dei Probiviri e del Collegio Garanti Contabili giunti a naturale scadenza. A presiedere l’Assemblea il presidente Corrado Di Niro, al tavolo dei relatori insieme al Vice Presidente Gianni Paolo Calabrese e al Direttore Gino Di Renzo. Dopo la panoramica inerente i numeri del settore in Molise, nella relazione annuale sono state illustrate le numerose attività svolte dall’Associazione: la formazione mediante i seminari tecnici sulla gestione dei rifiuti in cantiere e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i convegni sul codice appalti e sulle Casse integrazioni, la partecipazione al festival “Città in scena” dell’ANCE a Trani e Roma, l’interlocuzione con i Parlamentari molisani sulle vicende dei bonus edilizi, sui ritardi del PNRR e sulla revisione dei prezzi negli appalti, gli incontri con gli esponenti del Governo regionale e tutte le altre iniziative portate avanti nel corso dell’anno. Al termine dei lavori gli imprenditori associati e le loro famiglie si sono ritrovati per la cena sociale natalizia e per il consueto scambio di auguri in vista delle imminenti festività.