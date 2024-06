di Redazione

Si svolgerà il 26 giugno con inizio alle ore 9:00, presso il Centrum Palace a Campobasso, il Convegno Seminario organizzato dall’ACEM-ANCE Molise in collaborazione con l’INPS e con gli Ordini Professionali della Regione sulla nuova piattaforma OMNIA IS delle Casse Integrazioni guadagni e sulla congruità in edilizia.

Dopo i saluti introduttivi dei Presidenti degli Ordini professionali, del Direttore regionale Vicario dell’INPS Fabrizio Giorgilli, del Segretario dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Campobasso Rosa Di Cairano e del Presidente della Cassa Edile del Molise Salvatore Venditti, si entrerà nel vivo dei lavori. Moderati dal Presidente dell’ACEM-ANCE Corrado Di Niro, sono previsti gli interventi di Orlando Picca e di Francesco De Santis rispettivamente Direttore Provinciale INPS di Campobasso e Funzionario dell’Istituto, i quali si soffermeranno sulla piattaforma OMNIA e sugli aspetti normativi e operativi della Cassa integrazione. A seguire interverranno il Direttore Relazioni Industriali dell’ANCE Nazionale Beatrice Sassi che si soffermerà sulla congruità in edilizia e il Direttore della CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili) Bianca Maria Baron, che illustrerà l’applicativo EDILCONNECT e la verifica della congruità.