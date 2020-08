Per l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata relativi all’adeguamento delle opere idrauliche, si rendono necessarie alcune limitazioni al transito lungo la Tangenziale di Termoli (SS709).

Nel dettaglio – fino al prossimo 2 ottobre – è attiva la chiusura alternativa delle rampe di svincolo da e per la SS709 dal km 7,600 al km 8,100, sia in uscita direzione Foggia che in entrata direzione Pescara. Le interdizioni delle rampe verranno effettuate in funzione dell’avanzamento dei lavori e della fluidità della circolazione.

Inoltre, sempre fino al prossimo 2 ottobre, è attivo il senso unico alternato, in tratti saltuari, dal km 7,600 al km 8,350. All’approssimarsi delle aree di cantiere vige il limite di velocità di 30km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

Per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata sul viadotto ‘Sant’Onofrio’, situato lungo la strada statale 650 “Fondo Valle Trigno”, è interdetto al transito – fino al prossimo 18 dicembre – il tratto compreso tra il km 12,530 ed il km 13,140, nel territorio comunale di Pescolanciano, in provincia di Isernia.

Durante l’esecuzione delle attività, la circolazione viene deviata sulle rampe di collegamento tra la strada provinciale 78 Aquilonia e la SS650 Fondo Valle Trigno (rampe dello svincolo di ‘Pescolanciano’), con opportuna segnaletica in loco.

Sulla strada provinciale 78, inoltre, sempre nell’ambito dell’intervento quale attività propedeutica all’attivazione di tale deviazione, è già stata realizzata una rotatoria provvisoria di cantiere che permetterà di comprimere ulteriormente i tempi di percorrenza del percorso alternativo (comunque stimati in circa 6 minuti).

La circolazione può quindi imboccare le rampe di uscita allo svincolo di Pescolanciano, percorrere la rotatoria sulla SP78 e riprendere la SS650 attraverso le rampe di ingresso.

I lavori – per un investimento complessivo di oltre 2,5 milioni di euro – consisteranno, principalmente, nel ripristino delle solette del viadotto, nei ripristini corticali di travi e pile e nella sostituzione delle barriere di sicurezza, con rifacimento dei cordoli.