Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale due bandi di gara per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria su alcuni viadotti situati tra le province di Isernia e Campobasso , per un valore complessivo di circa 8,5 milioni di euro; nel dettaglio gli appalti riguarderanno il consolidamento del viadotto ‘Gamberale’ sulla statale 650 “Fondo Valle Trigno” ed interventi sui viadotti ‘Trigno’ sulla statale 16 “Adriatica”, ‘Carpino’ sulla SS17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” e ‘Trigno’, situato lungo la strada statale 650.

Le lavorazioni di manutenzione straordinaria sul viadotto ‘Gamberale’, situato tra il km 16 ed il km 17,500 della SS650, riguarderanno, nel dettaglio, il ripristino del calcestruzzo in corrispondenza delle zone di appoggio e la sostituzione degli apparecchi d’appoggio, oltre che il rifacimento dei giunti di dilatazione.

Le attività sui viadotti ‘Trigno’ al km 526,200 della statale 16 “Adriatica”, ‘Carpino’ al km 18,332 della SS17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” e ‘Trigno’ al km 24,720 della statale 650 consisteranno nell’esecuzione di interventi localizzati sugli impalcati, oltre che di ripristino dei calcestruzzi, in particolare di alcune travi e pile. Saranno, inoltre, sostituiti alcuni giunti di dilatazione e ripristinata la pavimentazione stradale.

Sul viadotto ‘Carpino’ verranno anche sostituite le attuali barriere di sicurezza con quelle di tipo ‘Anas’. Gli interventi sul viadotto ‘Gamberale’ – per un valore di 3,5 milioni di euro – avranno una durata di 321 giorni, mentre i lavori sui due viadotti ‘Trigno’ e sul ‘Carpino’ – per un valore di circa 5 milioni di euro – avranno una durata di 455 giorni.

Gli appalti verranno aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri definiti nei bandi.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, per via telematica, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 dell’8 febbraio 2018 per il primo bando di gara relativo ai lavori sul viadotto ‘Gamberale’ ed entro le ore 12.00 del 7 febbraio 2018 per il secondo bando di gara, attraverso il Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it.