«Ieri, in Conferenza delle Regioni, abbiamo affrontato la questione legata agli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi complessa, un tema delicato e sensibile che riguarda da vicino anche il nostro Molise.

Al pari di altre regioni, abbiamo evidenziato che le risorse stanziate sono insufficienti a garantire il trattamento di sostegno al reddito di queste aree. Per tale motivo, su mandato della Conferenza, il presidente Bonaccini ha provveduto a inviare una lettera al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Luigi Di Maio, al ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e, per conoscenza, al ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Erica Stefani, affinché si proceda ad aumentare le risorse e si preveda, anche per il 2019, un aumento degli stanziamenti, visto il perdurante stato di crisi che interessa alcuni territori.

Auspico che la lettera inviata dal nostro presidente ai ministri competenti abbia riscontro positivo, in modo da venire incontro alle legittime istanze dei lavoratori in regime di ammortizzatori sociali». Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a margine delle iniziative della Conferenza delle Regioni sul tema degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi complessa.