Tempo due/tre mesi e Venafro sarà chiamata al voto amministrativo locale per rinnovare il Consiglio Comunale, oggi guidato dal centrista Ricci. E al riguardo sono tante le voci e i nomi di personaggi che circolano e si rincorrono, quali probabili protagonisti del prossimo appuntamento in cabina elettorale. Il quesito predominante tra la gente : quante saranno le liste dei candidati ? Due come la volta precedente o di più ? Alla domanda i più ritengono che saranno due gli schieramenti che si confronteranno, ma c’è chi non esclude una terza formazione in lizza. Ossia una sorta di controtendenza per Venafro, il cui “appetito” politico/amministrativo e quindi la partecipazione al voto sarebbe superiore a quanto verificatosi per le ultime regionali di Lazio e Lombardia, dove non si è andati oltre il 40% dei votanti a conferma del sostanziale distacco dall’ambito politico della gran parte dell’opinione pubblica dello Stivale. No, Venafro si appresterebbe a dire tutt’altro, addirittura con tre liste di candidati per la nuova assemblea amministrativa nel Palazzo di Città. Ed ammesso, ma non concesso …, che tanto avvenga, quali i candidati vecchi e nuovi alla carica di sindaco e consigliere ? Tra i sicuri papabili, si vocifera del sindaco uscente Alfredo Ricci pronto a rimettersi in gioco quale primo cittadino col proprio gruppo di maggioranza uscente, seppure depurato di qualche unità per scelte personali. Quindi sempre quale candidato sindaco il presidente della pro loco l’arch. Luigi Viscione che starebbe lavorando ad un raggruppamento del tutto nuovo.

Poi l’imprenditore Massimiliano Di Vito, ancora come futuro primo cittadino, che si avvarrebbe della vicinanza e del sostegno di personaggi noti della politica locale come l’europarlamentare Patriciello, l’ex sindaco Bianchi (a meno che questi non opti per una propria candidatura a futuro sindaco venafrano) e l’ex consigliere regionale Scarabeo, nonché di giovani neo candidati e di gente di provata esperienza. Poi ancora, quanto a voci di possibili liste di candidati, di un raggruppamento giovanile prevalentemente di sinistra per rompere col trend politico uscente ed avviare il nuovo corso municipale venafrano. E poi tant’altre voci, non ufficiali né controllate, di nomi nuovi che verrebbero proposti a primi cittadini, senza però che al momento ci siano forti sostegni popolari, ragion per cui si ritiene di non riportarli in attesa della loro eventuale ufficializzazione. In chiusura, e giusto per accennare alle elezioni regionali del Molise a loro volta in programma per la primavera prossima, da riferire la voce che vorrebbe l’assessore comunale Tommasone di Venafro candidata per Palazzo Vitale nel capoluogo di regione in un raggruppamento che vede anche il vice presidente uscente dell’assemblea regionale, Vincenzo Cotugno. In ambito regionale, e quali sicuri candidati da Venafro, da segnalare inoltre le candidature sicure del pentastellato Nola che correrà per la riconferma e dell’esponente di FdI Massimiliano Scarabeo che cercherà consensi per tornare in consiglio regionale. Altri venafrani in corsa per le regionali? Ci saranno certamente, ma al momento manca l’ufficialità.