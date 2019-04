Questi i 37 comuni in provincia di Campobasso: Campobasso, Acquaviva Collecroce, Campodipietra, Campomarino, Casacalenda, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Colle D’Anchise, Colletorto, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Lucito, Malfalda, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Palata, Petrella Tifernina, Riccia, Ripalimosani, Rotello, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Polo Matese, Sant’Angelo Limosano, Sant’Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Spinete, Tavenna, Termoli, Trivento e Tufara.

Solo Campobasso e Termoli hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti, pertanto in caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 9 giugno. I votanti saranno 153.522 nella provincia di Campobasso, mentre 29.420 in quella di Isernia. Il Comune più grande è Campobasso (44.000 elettori), quello più piccolo Castelverrino (Isernia) con 188 aventi diritto. Il totale delle sezioni è 219, rispettivamente: 174 in provincia di Campobasso, 45 in quella di Isernia.

COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE

INSIEME PER ACQUAVIVA : CANDIDATO SINDACO – CANDIDA GRANDE

Neri Michele

Neri Luigi

D’Angelo Angelo

Spadanuda Fabio

Suriani Loris

Staniscia Anna

Pinti Massimo

Spadanuda Alessia

Riccardi Claudio

UNITI PER ACQUAVIVA COLLECROCE: CANDIDATO SINDACO – FRANCESCO TROILO

Betta Enrica Antonella

Tamburro Simona

Piaccia Angela

Betta Oscar

Blascetta Antonio

Miletti Stefano

Mirco Luca

Maddaloni Antonietta

Papiccio Luca

Spadanuda Lorenzo

COMUNE DI CAMPODIPIETRA

INSIEME PER IL PAESE: CANDIDATO SINDACO BOSCO MASSIMO

CANTI RAFFAELE

SPINA GIUSEPPE

SALVATI ANTONIO

MARTINO DOMENICO

DI PAOLA GIUSEPPE

TRAVAGLINI GABRIELE

RUSSO VITO

PAPAROZZI GIOVANNI

UNIONE E PARTECIPAZIONE: CANDIDATO SINDACO EUGENIO ROBERTO PERSICHILLI

BATTAGLIA PIETRO

DI BONA FEDERICO

DI CRISTOFARO PASQUALE

D’ANTINO CAROLINA

MANFRA FRANCESCO

MASTROFRANCESCO MARIAROSARIA

VIGLIONE AGOSTINO

VASSALOTTI GIUSEPPE

FARE FUTURO IDEE PER CAMPODIPIETRA: CANDIDATO SINDACO NOTARTOMASO GIUSEPPE

MANELLA GIORDANA

SPINA CLAUDIA

VALENTE ALESSANDRA

BASILE AGOSTINO

GIULIANO MICHELE

MATTAROCCHIA ROBERTO

MOFFA ROSARIO

PICCIANO LUCA

RICCITELLI GIUSEPPE

ROSA MASSIMILIANO

COMUNE DI CAMPOMARINO

NUOVA CAMPOMARINO: CANDIDATO SINDACO – SILVESTRI PIERO DONATO

Altobello Luca

Balante Massimo Antonio

Cariero Carmen in Ventrudo

D’Egidio Michele

Desiderio Francesco

Di Carlo Giuseppe

Panarese Rossella

Pollace Anna

Romano Luigi

Saburro Antonio

Spada Francesco

Tavormina Patrizia in Glave

MOVIMENTO 5STELLE: CANDIDATO SINDACO – LUCIANO DE LUCA

Colaiacovo Angelo

Saracino Barbara

Bello Davide

Giuliani Davide

Silvestri Elsa

Iacurti Maria

Di Stefano Michele

Savini Guerino (detto Rino)

Di Lallo Silvana

Mascilongo Valerio

Castaldo Vincenzo

COMUNE DI CASTELMAURO

IL FAGGIO: CANDIDATO SINDACO MANES GRAVINA COSTANTINO

BOCCARDO PASQUALE

CICCHETTI MARIAGIOVANNA

D’ANGELO SAVINA

LAFRATTA ANTONINO

LOMMA GIOVANNI (GIANNI)

PIETRONIRO VINCENZO

RICCIARDI ANTONIO

STICCA ELIO

TROLIO ANTONIO

TURCO ANNA

COMUNE DI COLLETORTO

UN FUTURO PER COLLETORTO: CANDIDATO SINDACO MELE COSIMO DAMIANO

ABRUZZESE ANTONIO

BARONE DANIELE

D’ONOFRIO ANTONIO

GALLICCI ELISA

GENTILE LUISA

MUCCIACCIO MATTEO

NATO SANDRO

NASILLO MICHELE

PAGLIA FRANCO

ZEPPETELLA LUCIA

INSIEME PER COLLETORTO: CANDIDATO SINDACO – FRANCO CERRI

BARBIERI BENIAMINO

DI ROSA TEODORINO

D’ONOFRIO MARIANNA

GIULIANO PASQUALE

LECCE LORENZO

LEPORE MASSIMO

MUCCIACCIO ROBERTA

PIUNNO MARIO

POZZUTO MARIA FILOMENA

SIMONE FABIOLA

COMUNE DI FERRAZZANO

IDENTITA’ E FUTURO: CANDIDATO SINDACO CERIO ANTONIO

ANZINI ANDREA

D’ALESSIO ALESSANDRO

D’AVERSA PAOLO

DE CASTRO GIULIANA

dE RENSIS FEDERICA

DI BIANCO VINCENZO

D’IMPERIO ELEONORA

GISI RAFFAELE

IAPALUCCI DOMENICO (MIMMO)

MONTANARO PASQUALE

SFORZA VINCENZO

VERDE ANTONIETTA (ANTONELLA)

CANDIDATA SINDACO BARANELLO MARIA ASSUNTA: BUONGIORNO FERRAZZANO

CASTELLITTO ROSARIO

CERIO MICHELA

CICCHESE ANTONELLA

CICCHESE LUCREZIA

CIOCCA LUIGI

DAMIANO VINCENZO

DI NIRO NATALE (VITTORIO)

LEMBO ANGELOMICHELE

OPPIDO SIMONE

ROTOLETTI LUIGIA

SANZO’ PIETRO

ZOCCOLO FABIO

COMUNE DI MAFALDA

CONDIVIDIAMO MAFALDA: CANDIDATO SINDACO – PIERLUIGI ROSSI

Ballerino Gennaro

Cane Orietta

Del Gesso Leo

Fiore Antonella

Frisco Valter

Lamelza Ennio

Matassa Jessica

Salvatore Giovanni

Sforza Antonio

Zocco Mario Antonio

INSIEME PER MAFALDA: CANDIDATO SINDACO – EGIDIO RICCIONI

Bruno Osvaldo

Budau Felix Lucian

Colagioia Gabriele

D’Aletto Andrea

Delle Donne Anna Rita

Di Grande Maria Grazia

Di Pietro Sabrina

Detrella Barbara Biagina

Rateni Nicola

Sacchetti Paola

PARTITO DEMOCRATICO: CANDIDATO SINDACO – ERMINDO VALENTINI

Massimi Pasqualino

Berardi Giuseppe

Canzio Arsenio

Del Nero Lucio

Di Iulio Nicola

Di Neo Antonio Stefano

Di Renzo Catia

Molino Germano

Santomero Antonio

Colagioia Fiorenzo

PRIMA MAFALDA LIBERA: CANDIDATO SINDACO – GIACOMO MATASSA

Barattucci Antonio

Barragan Cintia Paola

Colonna Fabio

Dargenio Vincenzo

Finamore Angelo

Manes Carmelina

Mastrangelo Alessandro

Mastrangelo Andrea

Mondano Alessia

Cianci Annamaria

COMUNE DI MONTECILFONE

MONTECILFONE NEL CUORE: CANDIDATO SINDACO PALLOTTA FRANCO

CINGOLANI ENRICO

COLONNA IOLANDA

DESIDERIO GIULIANO

FORCIONE ANTONIO

LEONE ANTONIETTA

PERSICHITTI UGO (UGO)

SANTINI MARIA ASSUNTA

SANTORO FEDELA (LELLA)

VASILE ANGELA

VOLPE ASSUNTA

INSIEME PER MONTECILFONE: CANDIDATO SINDACO MANES GIORGIO

MANES ANTONIETTA

DE LUCA ELIANA

SFORZA ANTONIO

CATERINA VINCENZO

MANES NICOLINO

SCARPONE CARLO

BARBATO ENZO

DI ROSA AMERIGO

GISSI MATTEO

DESIDERIO DOMENICO

COMUNE DI ROTELLO

ROTELLO PAESE IN COMUNE: CANDIDATO SINDACO – MARIA ANTONIETTA CAMPOLIETI

Calenda Barbara

Castelli Giuseppe

Lemme Michele

D’Angelo Gabriele

Bruno D’Aulisa

Ianiri Paolo Emilio

Pangia Guido

PROGETTO COMUNE: CANDIDATO SINDACO – MICHELINO MINIELLO

Marmorini Massimo

Palmieri Alessio

Vizzarri Domenico

Riccitelli Carmelina

Salvatore Sarni Emilio

COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA

LISTA COMUNALE SAN GIULIANO DI PUGLIA: CANDIDATO SINDACO – RIGGIO CARMELO

Mascia Nunzia Maria

Ferrucci Rossana

Nardelli Nicola

Castelli Mario

Picanza Riccardo

Di Renzo Giuseppe

Giuseppe Sebastiano

Gisella Perrino

Ruccolo Gennaro

Giannone Donato Carlo Amedeo

COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS

UNIONE PER SAN MARTINO: CANDIDATO SINDACO – FILOMENA SARACINO

Facciolla Vittorio

Michele D’Alesio

Di Domenico Maurizio

Di Iorio Angela

Evangelista Concetta (detta Tina)

Montanaro Silvio

Di Bello Gianfranco

Evangelista Pasquale

De Simone Concetta

Ariemma Salvatore

De Santis Maria

Totaro Giuseppe

SAN MARTINO LIBERA: CANDIDATO SINDACO – GIOVANNI DI MATTEO

Boccardi Giuseppe

D’Abate Nicola

D’Adderio Tiziana

D’Alessandro Nicola Alberto

D’Antono Anna

Di Lillo Antonella

Di Mascio Gianluca

Macro Nicola

Mancino Paolo

Mazzocchetti Giuseppe

Verlengia Nicola

Zio Antonio

COMUNE DI TAVENNA

TAVENNA NEL CUORE – INSIEME PER CONTINUARE: CANDIDATO SINDACO – SIMONE SPADANUDA

Mancini Nicola

Nuozzi Cassandra

Del Gesso Massimo

Nuozzi Francesco Luca

Soriano Daniele

Cianfagna Ilenia

Barisciano Laurenzo

Lamelza Calviti Primo

Zara Irene

Colaneri Francesca

INSIEME PER TAVENNA – CANDIDATO SINDACO – PAOLO CIRULLI

Cianci Laia

D’Aloisio Massimo

Del Gesso Leonardo

Lamelza Giuseppe

Lemme Cristina

Nuozzi Claudio

Mastronardi Federica

Muretto Annarita

Ricci Franca

Vizzarri Massimo

Seguono aggiornamenti