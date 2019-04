Questi i 22 comuni in provincia di Isernia: Belmonte del Sannio, Carovilli, Castel Del Giudice, Castelpetroso, Castelverrino, Cerro al Volturno, Filignano, Fornelli, Frosolone, Longano, Macchia di Isernia, Macchiagodena, Miranda, Monteroduni, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Sant’Agapito, Scapoli e Vastogirardi.

Solo Campobasso e Termoli hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti, pertanto in caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 9 giugno. I votanti saranno 153.522 nella provincia di Campobasso, mentre 29.420 in quella di Isernia. Il Comune più grande è Campobasso (44.000 elettori), quello più piccolo Castelverrino (Isernia) con 188 aventi diritto. Il totale delle sezioni è 219, rispettivamente: 174 in provincia di Campobasso, 45 in quella di Isernia.

SANT’AGAPITO

1) Giuseppe Di Pilla (Progettiamo insieme il nostro futuro)

2) Alberto Lombari (Democrazia e Libertà)

RIONERO SANNITICO

1) Carla Miraldi (Obiettivo Comune-Semplicemente per Rionero)

2) Palmerino D’Amico (Cambiamo Rionero)

3) Tonino D’Amico (Insieme per Rionero)

LONGANO

1) Katia Caranci (Per Longano)

2) Cristian Sellecchia (Longano Migliore)

3) Paquale Capece (Longano Nel Cuore)

MACCHIA D’ISERNIA

1) Giovanni Martino (Obiettivo Comune per Macchia)

MACCHIAGODENA

1) Felice Ciccone (Custodire e Costruire)

2) Alessandro Barile (Ripartire insieme)

MIRANDA

1) Daniel Colaianni (Alternativa)

2) Marco Ferrante (Insieme per Miranda)

FROSOLONE

1) Giuseppina Colarusso (Facciamo Futuro)

2) Felice Ianiro (Rinascere)

3) Maurizio Trillo (Frosolone nel Cuore)

FILIGNANO

1) Lorenzo Coia

2) Federica Cocozza

ROCCHETTA AL VOLTURNO

1) Teodoro Santilli

2) Antonio Giannini

CERRO AL VOLTURNO

1) Remo Di Ianni

2) Luca D’Agostino

SCAPOLI

1) Benito Guatieri

2) Renato Sparacino

FORNELLI

1) Giovanni Tedeschi

2) Emilio Pilla

Seguono aggiornamenti