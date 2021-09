di Luigi Venditti

Si vota per le amministrative e mancano solamente tre giorni alla chiusura delle liste, sono 31 i comuni molisani chiamati al voto, tra questi importanti piccoli centri e il Capoluogo Pentro Isernia. Si voterà Sabato 4 Ottobre dalle ore 7 alle 23 e Domenica 5 Ottobre dalle 7 del mattino alle 15 di pomeriggio. Quattordici i comuni chiamati al voto in provincia di Isernia e diciassette in provincia di Campobasso. Si voterà per l’eventuale ballottaggio previsto solamente per il Comune di Isernia Domenica 17 ottobre e Lunedì 18. L’augurio a tutti di buon voto e ai candidati di serena, proficua e corretta campagna elettorale.