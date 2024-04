di Redazione

La tensione è palpabile nel panorama politico locale, con il Centrodestra trascinato in un interminabile tira e molla sulla scelta del candidato sindaco, e Colagiovanni dà una sorta di ultimatum al centrodestra: “Subito il nome del candidato sindaco”.

Salvatore Colagiovanni, esponente dei Popolari per l’Italia, ha lanciato un chiaro ultimatum alla coalizione: “è ora di agire o la campagna elettorale rischia di essere compromessa. Da mesi, il centrodestra è in balia di discussioni interne, incapace di giungere a una decisione sulla figura da presentare come candidato sindaco. Questa situazione – dice l’esponente politico campobassano – ha messo a rischio la credibilità e l’efficacia stessa della campagna elettorale.” Una situazione che Colagiovanni non accetta ribadendo la sua disponibilità a collaborare per il bene della coalizione. “Tuttavia – ha chiarito – che è necessario una immediata azione da parte del Centrodestra. Posso anche accettare che il mio nome non sia la scelta preferita, ma è fondamentale sapere il motivo dietro questa decisione”, ha dichiarato.” Con Colagiovanni anche altri esponenti politici locali pronti a sostenere una campagna elettorale basata su un programma serio e concreto. “All’interno della coalizione, non dovrebbero esserci nemici – chiosa Colagiovanni – ma solo la volontà di vincere e di servire la comunità” e aggiunge: disponibile anche ad avviare la propria campagna elettorale se, a breve, non ci saranno sviluppi significativi.”