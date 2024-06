di Redazione

Pozzilli rinnova il Consiglio Comunale, due le liste presentate scaduto a seguito delle dimissioni da Sindaco di Stefania Passarelli, eletta in Consiglio Regionale del Molise, quindi incompatibile per la carica di primo cittadino.

Pozzilli rinnova l’Amministrazione Comunale, due le liste presentate, una espressione dell’Amministrazione uscente, l’altra una lista civica “Pozzilli sei tu!”. I programmi elettorali delle liste a confronto, contengono tante proposte, progetti, come accade in ogni occasione elettorale. I social media danno un grande aiuto anche in questo, avvicinano, cioè, le intenzioni, le idee dei candidati ai cittadini elettori, ma forse non bastano a far “toccare con mano” quanto importante possa essere un comizio elettorale, la vicinanza degli uni (i candidati) con gli altri (gli elettori), le sensazioni che, ognuno per la propria parte, vive guardandosi in faccia. La differenza tra liste e candidati sta nel saper interpretare il ruolo di cardine di un’ Amministrazione aperta, sempre più vicina ai cittadini, senza distinzione alcuna, ben sapendo che in un piccolo Comune deve prevalere l’amicizia a prescindere, o comunque la regola che non sia la politica a dividere. La lista “Pozzilli sei tu!” col candidato alla carica di Sindaco, Antonio Biello, a questa prova si è sottoposta, con la determinazione di chi preferisce guardare avanti, e prendere dal passato oltre agli errori da non commettere in futuro, anche ciò che è stato fatto di buono. Questo è un grande segnale di preparazione, di rispetto che in un paese piccolo, anche se importante come Pozzilli, è indicatore di forza, di capacità di volere e saper guardare avanti rispettando tutti i cittadini: amici, elettori e non, e soprattutto avversari. E’ quanto emerso nel comizio di presentazione della lista “Pozzilli sei tu!” la quale ha puntato molto su questo aspetto: ridare vigore ai rapporti sociali, ridare vita all’associazionismo, mettere il cittadino al centro della vita amministrativa di Pozzilli. E forse è proprio la forza di questa lista: ascoltare le istanze, prima di fare certi programmi, dare cioè la massima trasparenza nelle scelte che si fanno, e quindi dare voce al cittadino mettendolo centro del progetto amministrativo.