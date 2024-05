di Redazione

Giovedì 16 maggio p.v., dalle ore 18:00, presso il gazebo del Bar centrale in Corso Vittorio Emanuele II, Bibiana Chierchia e Nicola Messere, candidati nella lista del Partito Democratico presenteranno la loro candidatura per il rinnovo del Consiglio comunale di Campobasso.

All’incontro di ascolto e dibattito sarà presente la candidata sindaca della coalizione progressista Marialuisa Forte che parteciperà al dibattito su: istruzione, formazione, giovani e lavoro.

Il tema del lavoro dello sviluppo e dei giovani, sono al centro dell’agenda politica dei candidati Chierchia e Messere, nella consapevolezza che l’occupazione è alla base del rilancio del nostro territorio e che servano azioni ed interventi pubblici locali che diano slancio alla nostra economia, promuovano la qualificazione del lavoro, incentivino la creazione di nuovo lavoro e stabilizzazione per i giovani.

Per i due candidati, l’istruzione e la formazione dovranno essere il punto di partenza per sviluppare una nuova idea di interazione e coesione sociale che dovrà caratterizzare la nostra città e i protagonisti futuri della sua vita civile e lavorativa.

Non a caso, a chiudere l’incontro è stata invitata la Vice Presidente Nazionale del Partito Democratico quale Vice Presidente Commissione Lavoro Camera dei Deputati, On. Chiara Gribaudo.