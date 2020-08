Si è svolto martedì 18 agosto l’incontro della Direzione regionale del Partito Democratico durante il quale è stata unanimemente ribadita l’esigenza, per le prossime elezioni amministrative del 21 settembre, di favorire la costruzione di un campo di centro-sinistra che vedrà il Partito Democratico impegnato a favorire alleanze politiche e programmatiche con il Movimento Cinque Stelle.

L’alleanza sarà aperta ad associazioni e movimenti civici che vorranno condividere le linee programmatiche individuate portando il loro prezioso contributo. Il Partito Democratico si dichiara pronto a rinunciare anche al proprio simbolo, in queste elezioni amministrative, mettendosi a disposizione di quei progetti civici che garantiranno una visione della politica come servizio per la comunità.