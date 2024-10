di Redazione

Sabato 5 ottobre alle ore 18,30 nel Teatro Savoia riparte la nuova stagione concertistica degli Amici della Musica di Campobasso, diretta da Antonella De Angelis, con il concerto straordinario di Danilo Rea e Ramin Bahrami, in “Adagios in Classical Jazz”, un dialogo al pianoforte tra classica e jazz. Bahrami, sommo interprete bachiano, e Danilo Rea, raffinato musicista e grande improvvisatore, offriranno una rivisitazione dei più celebri Adagio dal Barocco al Novecento, un viaggio affascinante dove classica e jazz si fondono per offrire un’esperienza d’ascolto indimenticabile. Ramin Bahrami, acclamato interprete della musica classica, e Danilo Rea, celebre pianista jazz saranno gli interpreti di un dialogo musicale affascinante, ciascuno parlando nella propria “lingua” ma con un comune amore per Bach. Il concerto inizierà con l’Adagio BWV 974, successivamente, il pubblico sarà condotto in un viaggio attraverso l’ampia produzione bachiana, con brani come Ninna Nanna op. 49 n. 4, Claire de lune dalla Suite Bergamasque di Debussy, sinfonie, preludi, sarabande, minuetti e arie selezionati da suite cembalistiche o orchestrali, partite e sonate, fino al Sogno da Scene infantili op. 15 di Schumann e al Notturno in mi bemolle maggiore op. 9 n. 2 di Chopin per concludere con Satie e Rachmaninov. La prevendita dei biglietti verrà aperta direttamente al botteghino del Teatro Savoia sabato 5 ottobre dalle ore 17,30.