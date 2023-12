di Redazione

Il Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana annuncia con orgoglio l’introduzione di una nuova ambulanza di ultima generazione nel proprio parco mezzi. L’arrivo del nuovo mezzo di soccorso rappresenta il frutto dell’impegno e del sacrificio dei volontari del Comitato, che hanno reso possibile l’acquisto grazie alle attività svolte durante il periodo di emergenza Covid-19. La nuova ambulanza, destinata a operare presso la postazione di Venafro del 118, è progettata secondo gli ultimi standard e protocolli del settore emergenza-urgenza. Il veicolo, dotato di spazi ottimizzati e attrezzature all’avanguardia, permetterà al personale medico e infermieristico di operare in condizioni ottimali, garantendo interventi rapidi e efficaci. Con questa acquisizione, il Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana raggiunge un totale di cinque ambulanze, oltre a diversi autoveicoli utilizzati per le attività quotidiane. Questo non solo migliora la capacità di risposta del Comitato alle emergenze, ma sottolinea anche il suo ruolo essenziale nel supportare il sistema sanitario regionale e garantire il diritto alla salute dei cittadini della regione Molise. La Croce Rossa Italiana, fedele alla sua storia di servizio e aiuto umanitario, continua a essere un punto di riferimento vitale nella comunità, grazie all’incessante lavoro dei suoi volontari. L’aggiunta della nuova ambulanza rafforza ulteriormente l’impegno dell’organizzazione nella salvaguardia della vita umana e nella fornitura di assistenza sanitaria di alta qualità.