“Stai sempre con il telefono!!!”, questo il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 15 novembre 2024 alle ore 16:00 presso la Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino. L’incontro, a cura del Servizio di Sostegno alla Genitorialità della Cooperativa Sociale Benessere per l’Ambito Territoriale Sociale di Larino, tratterà il tema tanto discusso e controverso di questo periodo, l’uso degli smartphone nei bambini e nei ragazzi. Giusto? Sbagliato? Come comportarsi? Genitori, insegnanti, educatori e tutti coloro che gravitano nel mondo dei bambini e ragazzi sono invitati ad un momento di riflessione e approfondimento sul tema del mondo digitale e avranno la possibilità di conoscere nuove prospettive e spunti di cambiamento. Interverrà l’insegnante Giuliana Muccino, la psicologa Sara Fauzia, una studentessa liceale, Eva Luna Cappella e il professore dell’ UNIMOL Filippo Bruni. Ognuno dei relatori affronterà il tema raccontando la ricaduta del fenomeno sul contesto della scuola, dell’ individuo, della genitorialità e offrirà una visione nuova per promuovere risposte al problema che oggi tanto è discusso: l’uso degli strumenti digitali. L’incontro sarà aperto dai saluti del Sindaco Puchetti, e dalle rappresentanti dell’ Ambito Territoriale Sociale di Larino, la Presidente Graziella Vizzarri e la coordinatrice Eloisa Arcano. Dopo un dibattito e un momento conviviale attorno ad un buffet, si tornerà nelle proprie case con una nuova frase da fare risuonare.