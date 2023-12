di Redazione

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, l’Ambito Territoriale Sociale di Termoli è lieto di partecipare all’evento organizzato dall’Istituto Comprensivo Achille Pace di Termoli il giorno 4 dicembre alle ore 11,00.

L’incontro sarà l’occasione per stimolare un confronto fra tutti gli Enti territoriali che a vario titolo si occupano della tutela dei diritti delle persone con disabilità. A conclusione dell’anno 2023 è importante sottolineare, proprio in occasione di questa fondamentale ricorrenza, quali interventi l’Ambito Sociale è riuscito a garantire in favore dei cittadini con disabilità e le loro famiglie. L’Ambito è riuscito a raggiungere 180 alunni fornendo assistenza socio-educativa scolastica e alla comunicazione in tutti gli Istituti Scolastici territoriali con una intensità prestazionale di circa 1600 ore mensili. L’Ambito ha così soddisfatto tutte le domande pervenute di richiesta di servizio. Nell’anno che si sta concludendo, inoltre, l’ATS ha continuato ad assicurare le attività sperimentali del Centro Socio Educativo del Comune di Termoli e del Centro Socio Educativo dell’Ambito, implementando l’offerta dei servizi attraverso un investimento di circa 77mila euro di riammodernamento delle strutture. Accanto a questi interventi è importante evidenziare come nella programmazione sulla Non Autosufficienza (FNA) l’Ambito sia riuscito a riconoscere, nel 2023 grazie ai fondi ordinari e aggiuntivi del Ministero, il contributo a tutti i caregiver presenti nella graduatoria in tempi rapidi dal momento del trasferimento economico e senza ulteriori procedure valutative. L’Ambito di Termoli, inoltre, è impegnato in prima fila per la realizzazione del Programma PNRR relativo ai percorsi di autonomia per persone con disabilità. Nel 2023 si è data prosecuzione al cammino iniziato nel 2022, potenziando l’integrazione con il Distretto Sanitario e in particolar modo con il CSM di Termoli, e l’Agenzia Regionale del Lavoro. La rete che si è costruita ha permesso all’Ambito di raggiungere l’obiettivo di sottoscrivere 12 progetti personalizzati, che ricordiamo essere il target fissato dall’Europa e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il riconoscimento delle varie rate destinate all’Italia. Obiettivo non scontato, osservando il panorama nazionale dove molti ambiti hanno rinunciato al finanziamento per la difficoltà nell’intercettare i potenziali beneficiari. Il Coordinatore Antonio Russo sottolinea come questi obiettivi raggiunti non sono il risultato di un solo Ente, ma il prodotto del lavoro profuso da tutti i partner dell’Ambito. È doveroso quindi ringraziare tutti i dirigenti degli Istituti territoriali e i loro docenti che accompagnano quotidianamente il lavoro dei professionisti sociali dell’Ambito. Altro ringraziamento va rivolto all’Azienda Sanitaria e al CSM di Termoli che hanno consentito all’Ambito di migliorare la qualità della rilevazione dei fabbisogni in materia di disabilità e salute mentale. Infine occorre ringraziare le ditte Solidalia, Sirio e Scuola e Lavoro con le quali l’Ambito gestiste l’erogazione dei servizi che concorrono alla tutela dei diritti dei cittadini con disabilità e delle loro famiglie. L’anno 2024 sostiene il Coordinatore Antonio Russo vedrà l’Ambito Sociale di Termoli ancora in prima linea nelle programmazioni a forte valenza inclusione sociale, soprattutto in materia di disabilità, e cercherà, forte delle esperienze e dei risultati ottenuti in questi anni, di farsi promotore a livello regionale di una nuova e rinnovata fase di politiche di inclusione e integrazione sociale, sanitaria, scolastica e lavorativa.