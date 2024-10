di Redazione

Ogni anno nel mese di ottobre celebriamo gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita. Assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, proteggono la biodiversità, hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Con questa campagna, Ambiente Basso Molise intende rilanciare un momento simbolico e di riflessione, ma soprattutto un atto concreto di impegno a favore del patrimonio forestale della nostra regione. L’iniziativa sarà come sempre un’occasione per restituire alla comunità spazi belli e accoglienti, per ricordare che senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta, non c’è futuro e, anche se in piccola parte, a compensare la perdita degli spazi verdi divorati dagli incendi. Il “mese dell’albero in festa” vuole diventare l’occasione per riprendere “possesso”, con rinnovato spirito ambientale, del proprio territorio e della sua storia. Inoltre, il 13 ottobre festeggeremo gli “ECONONNI” con lo scopo di celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale. In questa occasione piantumeremo dei piccoli alberi presso il Centro di Educazione Ambientale di Campomarino e, ci sarà una degustazione di olii ed un coffee party per tutti i presenti. Un altro momento importante ci sarà nel pomeriggio di domenica 20 ottobre in cui organizzeremo un convegno “itinerante” all’interno del bosco Fantine dal titolo “UN CAMMINO DI BIODIVERSITA’” con il contributo del CSV Molise, in cui ci si confronterà con eminenti rappresentanti del mondo accademico, sindaci, naturalisti ed esponenti ecologisti. Al termine del convegno ci sarà un tonificante rinfresco seguito dai biscotti della salute ed una degustazione di vini. Hanno aderito al mese “dell’albero in festa le associazioni: AVOS aps, ARCHOECLUB di Termoli, AUSER di Termoli, AVIS di S. Croce di Magliano, AISA, Lega pensionati SPI basso Molise, Gruppo Fratino di Vasto, Speleopop, il Centro Sociale Via Cina di Termoli. Tutti gli eventi sono gratuiti. Il comune di Campomarino ha concesso il patrocinio alla manifestazione. Vi aspettiamo TUTTI presso il C.E.A. Fantine di Campomarino, fate in modo che questo ottobre sia un mese da ricordare per voi e per i nostri ospiti: