di Redazione

“Nei prossimi giorni partirà un nuovo progetto che si svolgerà interamente presso il Centro di Educazione Ambientale Fantine di Campomarino. L’obiettivo del progetto è lo sviluppo di una “consapevolezza alimentare” che nasca in un luogo naturale e ritorni nelle proprie case, arricchita e maturata grazie anche al lavoro che viene effettuato in laboratorio.” E’ questa la nuova idea dell’Associazione Ambiente Basso Molise illustrata dal Presidente Luigi Lucchese. “Il titolo del progetto vuole infatti sottolinearne la componente operativa: non solo importanti nozioni sulla Natura come la raccolta delle erbe spontanee e la conoscenza delle piante che normalmente si usano in cucina, ma anche occasioni di manipolazione degli ingredienti e realizzazione di ricette appetibili e nutrizionalmente equilibrate. A condurre questo nuovo progetto, dedicato ai ragazzi da 6 a 11 anni, saranno due chef che hanno fatto della cucina la loro passione di vita e professione: Sandro Staniscia e Claudio Fiorentino. Durante l’incontro – continua Lucchese – verranno affrontate diverse tematiche: stile di vita sostenibile, alimentazione sana e spreco alimentare. Il numero degli iscritti sarà limitato proprio per consentire agli chef di seguire meglio i giovani allievi e cercare di far capire loro che possono imparare divertendosi e giocando e che, quello che apprenderanno, potrà servire in futuro. Per la partecipazione è richiesto un piccolo contributo spese con l’iscrizione obbligatoria al n. 3515035633 oppure inviando una email a: ambientebm@gmail.com .