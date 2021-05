RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Conservazione della Biodiversità e tutela dell’ambiente è il titolo dell’incontro dimostrativo che si terrà il 27 maggio 2021 alle ore 10:00 presso il Centro di Educazione Ambientale Fantine di Campomarino. L’evento è realizzato nell’ambito del progetto “A,A,A, Biodiversità cercasi” organizzato da Ambiente Basso Molise con la collaborazione dell’Università degli Studi del Molise e con la qualificata e gradita partecipazione del Nucleo Carabinieri CITES di Campobasso.

Ospiti d’onore i ragazzi della primaria degli Istituti di Campomarino e Guglionesi a cui va il ringraziamento della ns. associazione. C’è molta più consapevolezza nelle giovani generazioni dell’importanza della biodiversità e della necessità di conservarla, ecco perché quasi tutti i messaggi inviati vengono rivolti alle nuove generazioni, con la speranza che azioni concrete possano ribaltare la tendenza alla perdita di biodiversità.

Presso il CEA sarà allestita una mostra sulla biodiversità ed i ragazzi saranno accompagnati nel percorso dai docenti universitari e volontari. I ricercatori e professori universitari, il corpo Carabinieri e i volontari di ABM, ognuno per se, stanno compiendo notevoli sforzi contro la perdita di biodiversità e per farcela occorre un radicale cambiamento nei comportamenti di ognuno di noi e, si spera, in un prossimo futuro, di far convivere uomo e natura all’unisono.

Alla fine della manifestazione, a cura del Nucleo Carabinieri CITES di Campobasso, ci sarà la liberazione di rapaci.