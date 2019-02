Ancora una Caretta caretta trovata morta sulle spiagge del Molise. Anche questa, come l’ultima, presso l’ex Glower. Quello che più ci ha stupito non è stata l’ennesima tartaruga trovata, ma aver assistito ad una scena che si vede raramente: due bimbi che si alternavano a pregare presso i resti della Caretta caretta. Forse c’è ancora qualche genitore che insegna ai propri figli a voler bene al nostro pianeta. Non tutto è perduto.