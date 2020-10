Assegnato autoporto di San Salvo alla società Engineering 2K Spa. La conferma arriva con una nota a firma di Giuseppe Savini, presidente dell’Arap: “si è pervenuti a tale aggiudicazione a seguito di bando ad evidenza pubblica che ha richiamato l’interesse di vari gruppi imprenditoriali. Tra i suddetti gruppi la Engineering 2K Spa è l’unica che ha formalizzato la richiesta di acquisizione dell’area. All’esito dell’espletamento delle procedure di legge si è pervenuti all’aggiudicazione, dopo la presa d’atto e verifica dei documenti avvenuta il 16 ottobre scorso.

Con tale operazione, seppur in un contesto generale caratterizzato da elementi di notevole criticità, con questa operazione l’Arap riesce a dare un segnale significativo rispetto all’espletamento delle proprie finalità istituzionali inerenti alla gestione dei luoghi dove si fa impresa, e, non di meno, finalizzate all’attrazione sul territorio soggetti economici a livello internazionale. Nel merito ci si attende, in linea con i termini del bando, un insediamento logistico tra i più grandi in Europa con centinaia di milioni di investimenti e migliaia di posti di lavoro, tra i più grandi negli ultimi decenni in Abruzzo“.