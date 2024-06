di Redazione

Al via la campagna abbonamenti per le partite casalinghe dell’U.S. Venafro. Puoi acquistare il tuo abbonamento dal Giorno 22 Giugno presso il Venafro Palace Hotel in occasione dell’evento “ 𝑼.𝑺. 𝑽𝑬𝑵𝑨𝑭𝑹𝑶 – 𝑷𝒂𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑰𝒏𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒂” e presso i punti vendita: