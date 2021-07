VENAFRO, 26 LUGLIO 2021 – Le sue qualità le ha già messe pienamente in mostra nell’ultimo torneo alterno per i colori bianconeri.

Gianluca Primavera, presidente dello Sporting Venafro, così non ci ha pensato su tanto e, nelle conferme dell’organico bianconero per la stagione che verrà, ha inserito senza mezzi termini lo spagnolo Alvaro Diez Garcia.

«Sono molto felice che la società abbia pensato alla mia conferma – spiega il diretto interessato – ed ogni giorni che passa realizzo sempre più che vivrò un’altra stagione dalle parti del PalaPedemontana».

Un’annata – la prossima – in cui provare a dimenticare le sensazioni alterne dell’ultimo torneo. «Non siamo stati accompagnati dai risultati – spiega – perché la squadra si è invece ben mossa in campo e non abbiamo mai ceduto il campo ai nostri antagonisti. Alla fine ci hanno sempre condannato gli episodi».

In vista del nuovo torneo, intanto, Diez Garcia ha già parlato con il nuovo tecnico Tavone. «Ho avuto la fortuna di confrontarmi con lui ed ho subito apprezzato le sue idee ed il suo progetto di squadra».

Ora, al pari dei compagni, l’auspicio del giocatore iberico è quello di poter contare per il torneo in arrivo sulla presenza dei sostenitori al PalaPedemontana, segnale di una situazione mutata anche a livello generale nell’incidenza della pandemia.

«Lo auspichiamo tutti perché, soprattutto in casa, avere il sostegno della nostra gente ci spingerebbe a dare di più e rappresenterebbe una motivazione extra, che rende anche le situazioni più semplici».

Poi, a proposito di prospettive, Diez Garcia entra anche nel merito dei desiderata formulati per il torneo che verrà.

«Quanto a me – sintetizza – mi auguro di migliorare sia come persona che come atleta, puntando a giocare un buon calcio a cinque, crescendo in un gruppo forte cui auspico di puntare ad ottenere il massimo, ossia perlomeno proiettarci in zona playoff».