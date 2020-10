“In considerazione del caso di un alunno positivo al liceo scientifico “Giordano” di Venafro, sentita scuola e Asrem, ho disposto la sanificazione dell’edificio scolastico di via Maiella”. Questa la decisione presa dal sindaco di Venafro Alfredo Ricci nella giornata di oggi, domenica 11 ottobre.

“Pertanto, domani lunedì 12 ottobre il plesso di via Maiella sarà chiuso per le operazioni di sanificazione. Ovviamente, se dovessero arrivare delle diverse indicazioni specifiche da parte di Asrem, saranno adottati ulteriori provvedimenti per i giorni successivi. Al momento, tenuto conto delle linee guida del Ministero, non vi è possibilità di disporre altro, fermo restando che la classe interessata inizierà quanto prima la didattica a distanza.

Voglio fare un appello in queste ore in cui c’è comprensibile e giusta apprensione. Rispettiamo le regole. E facciamolo non solo a scuola (dove la dirigenza, gli insegnanti e i collaboratori fanno un lavoro egregio per i nostri bambini e ragazzi, e voglio ringraziarli per questo), ma anche e soprattutto fuori dalla scuola, dove ci sono troppi comportamenti superficiali.

Usiamo le mascherine, osserviamo la distanza interpersonale, anche fuori dalla scuola, e riusciremo a contenere il contagio”.