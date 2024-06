di T.A.

L’acqua sorgiva : una risorsa primaria che da sempre e dappertutto cattura interessi e simpatie sia dei piccoli che dei grandi. Un dato confermatosi in pieno col piacevole sopraluogo di talune scolaresche della primaria di Venafro che, accompagnate dalle loro insegnanti e con l’ausilio di uno studioso del posto, hanno raggiunto il tipico rione Ciaraffella -ricco dell’acqua sorgiva venafrana-interessandosi a tematiche, storia e tradizioni della risorsa idrica cittadina. Primo focus sulle storiche QUATTRO CANNELLE, sottolineando l’importanza sociale della rinomata fonte pubblica nel corso del tempo. Un secolo e più di vita di tale fonte -è stato sottolineato all’attento ed interessato uditorio di minori- a dissetare ed essere quotidianamente utile alle necessità delle famiglie venafrane nei decenni trascorsi, sopperendo magnificamente alle carenze idriche dei tempi andati. Quindi le tradizioni legate alla stessa fonte : dalla “storica” bevuta alla TERZA CANNELLA -iniziando però da destra o da sinistra ? Questo è il dilemma !- al fine di acquisire piena VENAFRANITA’, alle tine ricolme d’acqua portate in testa sino a casa dalle fanciulle venafrane, parlando in strada coi loro fidanzatini -ossia la simpatica MEZZ’ORA di parole e qualche fugace carezza, che però non di rado si concludeva di botto con l’acqua della tina rovesciata addosso al “povero” giovanotto se faceva indispettire la ragazza ! Non sono mancati poi accenni alle PACCHIANELLE VENAFRANE, le fanciulle dei decenni andati coi loro costumi tipici e tradizionali. L’attenzione del giovanissimo uditorio si è spostata quindi sul vicino laghetto, sull’ex centrale idroelettrica cittadina e sul lavatoio comunale, strutture ricche dell’utile risorsa sorgiva venafrana, attenzione supportata dalle puntuali domande dei piccoli scolari, interessati a sapere tutto della “loro” acqua sorgiva. Una mattinata cioè all’insegna della storia, della cultura e delle risorse naturali locali quale precisa testimonianza del ricco e salutare patrimonio ambientale venafrano, con l’acqua sorgiva a recitare la parte del primo attore.